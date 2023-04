Radfahrer von Brücke gestürzt: Ermittlungen gegen Mitarbeiter der Stadt Düsseldorf

Diskussionen um Geländerhöhe

Bereits direkt nach dem Unfall hatte es Diskussionen um die Sicherheit auf der Theodor-Heuss-Brücke gegeben. Christian Staudinger gab gegenüber dem WDR an, bereits im August 2020 der Stadt Düsseldorf geschrieben zu haben, dass das Geländer an der Brücke zu niedrig sei - statt der vorgeschriebenen 1,30 Meter ist das Geländer nur einen Meter hoch. Die Stadt antwortete damals, dass die Aufstockung an der Theodor-Heuss-Brücke noch in Planung sei. An der Rheinkniebrücke zum Beispiel sei die Nachrüstung schon 2018 erledigt worden. Mittlerweile wurden Arbeiten auch am Geländer der Theodor-Heuss-Brücke erledigt.