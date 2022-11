Zahl der tödlichen Pedelec-Unfälle stark gestiegen

Stand: 28.11.2022, 17:26 Uhr

Die Zahl der tödlichen Unfälle mit Pedelecs, also Fahrrädern mit Elektromotor, ist in der ersten Hälfte des Jahres 2022 in NRW stark angestiegen. Vor allem Ältere sind häufig in tödliche Unfälle verwickelt.