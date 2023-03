Video starten, abbrechen mit Escape Verkehrsunfallbilanz NRW WDR aktuell. . 10:49 Min. . Verfügbar bis 08.03.2023. WDR. Von Bernd Neuhaus.

NRW-Unfallstatistik: 451 Verkehrstote im Jahr 2022

Stand: 01.03.2023, 12:58 Uhr

Der Verkehr in NRW rollt wieder so stark wie vor den ruhigeren Pandemiejahren. Entsprechend steigt auch die Zahl der Verkehrsunfälle wieder an, wie Innenminister Reul mitteilte. Und es gibt neue gefährliche Trends.

Von Martin Teigeler