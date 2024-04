Campino hält erste Vorlesung als Gastprofessor in Düsseldorf

Der Sänger und Songschreiber will sich in seiner Vorlesung auf Werke von Erich Kästner, aber auch auf Texte von den Düsseldorfer Elektro-Pionieren Kraftwerk und von englischen Punk-Bands beziehen. Seine persönlichen Betrachtungen werden von Tote-Hosen-Gitarrist "Kuddel" begleitet. Campino ist nach Wolf Biermann erst der zweite Gastprofessor an der Heinrich-Heine-Uni mit musikalischem Hintergrund.

Studierende finden Gastprofessor Campino cool

Die Studierenden an der Hochschule finden es toll, dass der Sänger auf ihren Campus kommt. Die 24-jährige Marie studiert politische Kommunikation. Sie sagt: "Das ist irgendwie mal was Neues, und belebt das Uni-Leben." Ihre Kommilitonin fügt hinzu: "Warum nicht den Horizont erweitern mit Leuten, die in der Praxis erfolgreich sind? Ein bisschen weniger Theorie und mehr Lebenserfahrung."

Begehrte Vorlesung wird verlost

Gerne wären die beiden Studentinnen bei Campinos Gastvorlesung dabei gewesen. Beworben haben sie sich zwar, aber sie sind bei der Online-Verlosung leer ausgegangen. Und das, obwohl der Hosen-Frontmann im größten Hörsaal der Universität spricht.