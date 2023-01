So hat die Düsseldorfer Polizei mutmaßliche Katalysatoren-Diebe geschnappt

Zwei bis drei Minuten dauert es laut Polizei, bis ein Katalysator von einem Auto abgesägt ist. Die Täter könnten einen solchen Katalysatoren für bis zu 720 Euro verkaufen. Die Schäden am Auto sind etwa viermal so hoch. Die Masche wurde laut Polizei in der letzten Zeit lukrativer, weil die in Katalysatoren verbauten Rohstoffe teuerer wurden.

Polizei nutzt Überwachungskameras von Tankstellen

Der Polizei in Düsseldorf ist jetzt ein Schlag gegen eine rumänische Bande gelungen, die Katalysatoren gewerbsmäßig gestohlen haben soll. Einzelheiten dazu teilte sie am Donnerstag mit.

Durch Überwachungskameras an verschiedenen Tankstellen haben die Polizisten herausgefunden, dass immer wieder ein BMW und ein Audi in der Nähe der Tatorte waren. Parallel dazu haben die Beamten zum Beispiel Mobilfunkzellen-Daten an verschiedenen Tatorten ausgewertet.

Peilsender an Auto angebracht

An einem der Wagen konnten Ermittler schließlich einen Peilsender anbringen. Sie zeichneten ein immer genaueres Bild der Täter. Es soll sich um acht Männer im Alter von 19 bis 28 Jahren handeln.