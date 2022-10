Auto-Diebstahl: Hier wird in NRW am meisten geklaut

In ganz Deutschland sind im vergangenen Jahr 9.805 versicherte Autos gestohlen worden - etwa ein Fünftel davon in NRW . Die Zahlen sind ein Rekordtief seit Beginn der Diebstahlstatistik. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hat sie im Kfz -Diebstahlreport veröffentlicht. Erstmals lag die Gesamtzahl der Diebstähle unter 10.000.

In NRW vor allem Düsseldorf und Köln betroffen

Die beiden größten Städte in NRW sind nicht nur in absoluten Zahlen besonders betroffen (Köln 155 Diebstähle, Düsseldorf 142). Auch im Verhältnis zur Einwohnerzahl werden hier mehr versicherte Autos geklaut als in vielen anderen Städten. In Köln sind es doppelt so viele wie im Bundesdurchschnitt, in Düsseldorf sogar dreimal so viele.

Auto-Diebstähle seit den 90ern rückläufig

Insgesamt ist die Zahl der Autodiebstähle rückläufig. Mitte der 90er-Jahre haben die Versicherungen noch rund 100.000 Diebstähle pro Jahr registriert. Seitdem wurden die Autos unter anderem mit Wegfahrsperren besser gesichert, außerdem wurde die Strafverfolgung ausgebaut, und es wird an den Grenzen zu Osteuropa besser kontrolliert.

Der Auto-Diebstahl wird nach Angaben der Polizei von Banden aus Osteuropa dominiert. Dort werden die Wagen ganz oder in Teile zerlegt verkauft. Allein in Berlin wurden im vergangenen Jahr 2.200 Autos gestohlen. Ein Grund sei die Nähe zu Osteuropa und die schnellen Autobahnverbindungen dorthin.