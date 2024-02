Es ist voll im Standesamt

" Liebe Sarah, lieber Sebastian. Ich möchte euch und eure Freunde hier begrüßen ", sagt die Standesbeamtin, die einen Zylinder mit Pailetten und einen Pailettenanzug trägt. Sie sieht sich im Raum um, der komplett voll ist und betont: " Mit euren vielen Freunden. " Alle Sitzplätze im Dormagener Standesamt sind an diesem Samstagmorgen belegt, an den Wänden stehen Menschen und die Tür muss offen bleiben, weil auf dem Flur auch noch einige stehen, die bei der Trauung dabei sein wollen.

Im Karneval lieben gelernt

Dass das hier keine gewöhnliche Hochzeit ist, sieht man auf den ersten Blick. Denn nicht nur die Standesbeamtin ist besondes gekleidet - auch das Brautpaar und die Gäste haben keine normalen Hochzeitsoutfits an. Sie sind in blau und gelb gekleidet, in den Farben der Karnevalsgesellschaft "Ahl Dormagener Junge". Es ist die Hochzeit vom Karnevalsprinzenpaar Sebastian I. und Prinzessin Zarah.

Der erste Kuss als Ehepaar

Liebe auf den ersten Blick war es bei den beiden nicht, wie die Standesbeamtin zu berichten weiß. Die beiden haben sich auf der Arbeit kennengelernt. Lieben gelernt haben sie sich aber erst im Karneval, als sie sich beim Tanzen näher gekommen sind. Dann geben die beiden sich das Ja-Wort, unzählige Karnevalisten klatschen und jubeln - Sarah Korpel und Sebastian Bönsch sind ab jetzt also nicht nur Prinzenpaar, sondern auch Ehepaar.

"Ein Traum wird wahr"

Draußen vor dem Standesamt warten schon an die hundert Karnevalisten und stehen Spalier, um das frisch verheiratete Prinzenpaar standesgemäß zu empfangen. Mit dem Lied ihrer Karnevalsgesellschaft und lautem Jubel werden Sarah und Sebastian begrüßt. Die Rosen sind natürlich gelb, die Luftballons gelb und blau. Überglücklich und überwältigt stehen die frisch Verheirateten in der Menge. " Für mich gehen so viele Träume gerade in Erfüllung ", meint Sarah.

"Wir haben ein Kind bekommen, ich bin Karnevalsprinzessin und jetzt Ehefrau." Sarah Korpel, Karnevalsprinzessin der "Ahl Dormagener Junge"

Trauzeuge Sandro Walenczak kennt Sarah schon seit 27 Jahren. Eine schönere Hochzeit hätte er sich für seine beste Freundin nicht vorstellen können: " Sie wollte schon immer als Prinzessin heiraten - das hat sie jetzt getan, als Karnevalsprinzessin. " Dass das Paar ausgerechnet an Karneval heiratet, war auch für Ehemann Sebastian klar: " Weil unsere ganze Beziehung auf Karneval aufbaut. So hat es mit uns angefangen. Und warum nicht jetzt feiern, wenn eh alle, die uns wichtig sind, hier sind? " Die beiden wollen später noch im kleinen Kreis mit der Familie feiern, die große Party steigt aber jetzt am Karnevalssamstag.

Vom Standesamt auf den Karnevalswagen zum Zug

Was ein Empfang vor dem Rathaus

Noch eine ganze Weile nach der Trauung stehen Sebastian und Sarah auf dem Platz vor dem Standesamt und werden beglückwünscht. Danach geht der Tag für sie aber weiter - denn am Karnevalssamstag findet in Dormagen der Zug statt, bei dem sie in ihrer Rolle als Prinzenpaar natürlich auf dem Wagen mitfahren werden. Ihre ganz persönliche Traumhochzeit und ein besonderer Tag - den sie selbst, aber auch die Dormagener Karnevalisten sicher nicht so schnell vergessen werden.

