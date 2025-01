DB montiert neue 400 Tonnen schwere Krananlage in Köln-Eifeltor

Eigentlich hätte die Montage schon früh am Morgen beginnen sollen. Wegen des starken Winds lag der große Brückenträger aber noch eine ganze Weile am Boden. Am Mittag wurde dann doch mit den Montagearbeiten begonnen. Mithilfe eines anderen tonnenschweren Krans wurden die ersten Einzelteile in die Luft gehoben.

Neue Krananlage dient der Modernisierung

Die 52 Meter breite und 400 Tonnen Krananlage soll den Umschlagbahnhof fit für die Zukunft machen - denn der Bahnhof Eifeltor ist einer der größten in ganz Deutschland. " Auch für den Güterverkehr in ganz Europa ist der Standort Eifeltor von Bedeutung ", so Mark Steingans von der Deutschen Bahn. Er leitet den Umschlagbahnhof.

Nach der Montage der neuen Krananlage verladen am Güter-Bahnhof insgesamt neun Kräne Container, Wechselbehälter und sogar LKW-Auflieger von der Straße auf die Schiene und umgekehrt. " Das ist etwas Besonderes, denn mir ist kein andere Umschlagbahnhof mit so vielen Krananlagen bekannt" , sagt Mark Steingans.

Montagearbeiten als "Richtfest"

Projektingenieur Jens Ihrig war sichtlich erleichtert, als die Montagearbeiten endlich beginnen konnten

Nachdem die Montagearbeiten am Morgen erst einmal pausieren mussten, waren alle Beteiligten vor Ort sehr glücklich, als es endlich losging. Vor allem Projektingenieur Jens Ihrig. Er betreut die Modernisierungsarbeiten auf dem Umschlagsbahnhof in Köln-Eifeltor.

" Die Arbeiten heute sind quasi das Richtfest. Danach werden in den kommenden Wochen die weiteren Einzelteile montiert. Wenn alles reibungslos weiterläuft, kann die Krananlage im April in Betrieb genommen werden ", so Jens Ihrig.

Austausch weiterer Krananlagen

Insgesamt investiert die Deutsche Bahn hier 50 Millionen Euro, denn bis 2027 sollen noch sechs der anderen Bestandskräne ausgetauscht werden. " Ein solcher Kran hat in der Regel eine Lebensdauer von 30 Jahren. Jetzt ist es an der Zeit, dass die Anlagen nach und nach ausgetauscht werden ", sagt Jens Ihrig.

Die neuen Kräne sollen das Verladen von Gütern in Zukunft effizienter und schneller machen - aber auch leiser. Denn mit einem neuen Assistenzsystems können die Kranführer die Container leiser absetzen. Mit der Modernisierung der Krananlagen möchte die Deutsche Bahn den klimafreundlichen Güterverkehr auf der Schiene weiter vorantreiben.

