CSD in Wuppertal

Das Fest ist der Höhepunkt der "Wochen der Vielfalt". Geplant ist ein Programm mit Musik-Acts und Gesprächen. Außerdem präsentieren sich die Vereine und Gruppen der queeren Wuppertaler Community.

Statistisch gehören ca. 27.000 Einwohner*innen von Wuppertal der queeren Community an. Allen interessierten Personen soll die Pride die Möglichkeit geben, mit lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans*, inter* und queeren Menschen jeden Alters ins Gespräch zu kommen.

Angriffe in Dortmund und Münster

Nach einer Christopher-Street-Day-Veranstaltung in Dortmund sollen am vergangenen Samstag drei Teilnehmer geschlagen und verletzt worden sein. Darauf hatte am Freitag der Dachverband der queeren Community in Dortmund aufmerksam gemacht.