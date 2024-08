Durchbruch in Leverkusener Cold Case: Festnahme in den Niederlanden

In einem Leverkusener "Cold Case" hat es 14 Jahre nach der Tat eine Festnahme in den Niederlanden gegeben. Wie erst jetzt bekannt wurde, haben Beamte am 20. Juni am Flughafen in Rotterdam einen aus Albanien stammenden Mann gesichtet.

Dem 45 Jahre alten Mann wird zur Last gelegt, im Januar 2010 an dem gewaltsamen Tod des 43-jährigen Ricardo Corvo aus Köln beteiligt gewesen zu sein.

Leiche in Rheindorf an der Autobahn gefunden

Weitere Cold Cases im Aktenregal

Passanten hatten den Leichnam des gebürtigen Italieners - in einer Plastikmülltüte verpackt - am Nachmittag des 15. Januar 2010 neben einer Leitplanke an der A59 in Leverkusen-Rheindorf gefunden. Dem Obduktionsergebnis zufolge hatten mehrere Schläge gegen den Kopf zu seinem Tod geführt.

Durch damals veröffentlichte Fotos auffälliger Körper-Tätowierungen konnte der Tote schnell identifiziert werden. Der Fall konnte allerdings nie gelöst werden. Auch die möglichen Hintergründe der Tat und der eigentliche Tatort sind bis heute unbekannt.

Ermittlungsgruppe "Cold Cases" ist erfolgreich

2022 hat die "Cold Cases"-Ermittlungsgruppe in Köln das Verbrechen noch mal aufgerollt. Daraufhin gab es eine molekulargenetische Untersuchung von Beweismitteln - in diesem Bereich haben sich die kriminaltechnischen Untersuchungsmöglichkeiten stark weiterentwickelt.