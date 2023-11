Christkindbüro in Engelskirchen ist jetzt geöffnet

Schon heute sind 9.000 Briefe eingegangen - im vergangenen Jahr haben mehr als 134.000 Kinder und Erwachsene aus der ganzen Welt in den Wochen vor Weihnachten ihre Wünsche ins Oberbergische geschickt. Seit 38 Jahren ist das so und die Deutsche Post will weiterhin an dieser Tradition festhalten.

" Kinder fragen sogar nach der Telefon-Nummer des Christkinds oder wollen ein Beweisfoto von der Geschenkeübergabe ", verrät die Pressesprecherin der Deutschen Post, Britta Töllner.

Süßigkeiten und Frieden gehören zu den Wünschen

In diesem Jahr wünschen sich Kinder einen Aufräum-Roboter, eine eigene Süßigkeitenkiste oder auch eine Nähmaschine. Aber es gibt nicht nur materielle Wünsche. Eine große Rolle spielt seit vergangenem Jahr der Frieden auf Erden oder auch die Zeit mit der Familie.

Die Wunschzettel sind bunt bemalt, mit Sternchen beklebt und sehr individuell gestaltet. Die Antwort aus Engelskirchen kommt in einem verzierten Weihnachtsumschlag mit Weihnachtsmarke und Sonderstempel.

Birgit Müller hilft seit 32 Jahren dem Christkind

Birgit Müller ist seit 32 Jahren eine der himmlischen Helferinnen - und damit die Dienstälteste. Sie öffnet jeden Brief einzeln von Hand, liest ihn und bereitet die Antwortbriefe vor. Es gibt sie inzwischen in zwölf Sprachen und sogar in Blindenschrift.

Für Willkommensschulklassen ist auf dem Antwortbrief ein QR-Code aufgedruckt, über den es eine Übersetzung in urkrainischer, französischer oder englischer Sprache gibt.

Kindergartenkinder besuchen das Christkind

Heute hat das Christkind mit seinen kleinen Helfern die Wünsche von 25 Kindergartenkindern aus Engelskirchen-Schnellenbach persönlich entgegengenommen. Die Aufregung war groß, denn das Christkind sieht man schließlich nur ganz selten.

Auch am dritten Advent öffnet es persönlich die Türen des Christkindbüros und nimmt eine Woche vor dem Fest noch einmal selbst die Wunschzettel an.

Viel Zeit mit der Familie ist wichtig

Erst Corona, dann der Ukraine-Krieg und jetzt der Konflikt im Nahen Osten. Kinder bekommen viel von der Welt mit. Sie hoffen, dass das Christkind ihre Sorgen versteht und natürlich Geschenke unter den Weihnachtsbaum legt.

Als Birgit Müller vor 32 Jahren als Helferin angefangen hat, waren es noch andere Wünsche als heute: " Ich habe gedacht, es wird nicht mehr gespielt in Kinderzimmern, weil Abziehbildchen, Pokémon und andere Wünsche ganz oben standen. " Doch das sei inzwischen anders. Viele Kinder wünschten sich etwas für Freunde, Großeltern und die ganze Familie. Vor allem wollen sie viel Zeit mit ihnen verbringen.

Zeit für Wunschzettel bis kurz vorm Fest

Wer Post vom Christkind aus Engelskirchen haben möchte, darf auf keinen Fall den Absender vergessen. Die Adresse lautet: An das Christkind in 51777 Engelskirchen. Der Brief sollte bis zum 20. Dezember im Christkindpostamt ankommen.