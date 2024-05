Islamischer Gebetsruf ertönt jetzt in Krefeld

"Ich kann es gar nicht in Worte fassen" , so Salih Tufan Ünal zum Vertrag mit der Stadt Krefeld, der nun den Ruf zum Freitagsgebet erlaubt. Der Vorsitzende der Union der türkischen und islamischen Gemeinden ist in Krefeld geboren. Sein Großvater sei aus der Türkei hergekommen, als Kind sei er selbst schon in der islamischen Gemeinde in Krefeld-Stahldorf gewesen. Jetzt darf der Imam, der dortigen Yunus-Emre-Moschee, einmal pro Woche den Ruf aussenden. Immer freitags - über fest installierte Lautsprecher.

Der Gebetsruf ist umstritten