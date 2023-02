Start von Cell Broadcast: Was die Handy-Warnung kann - und was dann zu tun ist

Was kann das neue Warnsystem?

Bei dem System werden Töne und Textnachrichten wie Rundfunksignale an alle kompatiblen Geräte geschickt, die in einer Funkzelle eingebucht sind - daher der Name Cell Broadcast . Gewarnt wird zum Beispiel vor einem Großbrand oder vor Hochwasser. Es ist eine Ergänzung anderer Warnkanäle wie Radiodurchsagen oder Sirenen an Gebäuden. Bei Cell Broadcast muss keine App installiert werden, wie das bei den Warnsystemen NINA und KATWARN notwendig ist.

Hilfreich an Cell Broadcast ist, dass ein Handy auch dann laut schrillt, wenn es auf stumm geschaltet ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand den Hinweis auf drohendes Unheil einfach nicht mitbekommt, wird dadurch wesentlich verringert.

Ist das Handy hingegen im Flugmodus - etwa wenn jemand schläft und nicht gestört werden will -, so bleibt es stumm und bekommt auch keine Nachricht, da es in dieser Zeit nicht im Netz ist. Besser wäre hier die Nutzung des Schlafmodus, bei dem Anrufe und Chatnachrichten blockiert werden, das Handy aber mit dem Netz verbunden ist und dadurch für Cell Broadcast erreichbar ist.

Wie sind die Tests gelaufen?

Bundesweiter Warntag im vergangenen Dezember

Die Netzbetreiber waren verpflichtet, das Warnsystem bis zum 23. Februar überall in Deutschland zur Verfügung stellen - diese Frist haben sie nach eigenen Angaben eingehalten. Bei einem bundesweiten Warntag Anfang Dezember wurde das System erprobt. Die beteiligten Telekommunikationsfirmen bewerteten den Test als insgesamt erfolgreich.