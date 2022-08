Mehr als 200 Feuerwehrleute bekämpfen Waldbrand in Windeck

Nach Angaben der Einsatzleitung ist eine Fläche von mindestens 20.000 Quadratmetern betroffen - das entspricht der Größe von knapp drei Fußballfeldern. Die Einsatzkräfte sind vor allem damit beschäftigt, das Übergreifen auf einen Fichtenwald zu verhindern. Die Feuerwehr teilte mit, dass der Brand seit dem Abend unter Kontrolle ist.

Landwirte und ein Löschhubschrauber unterstützen die Feuerwehr

Die Feuerwehr wird dabei von Landwirten unterstützt, die mit ihren Traktoren immer wieder volle Wassertanks in den Wald fahren. Außerdem hilft ein Löschhubschrauber, der aus der Luft immer wieder große Wassermengen über der Einsatzstelle aus einem so genannten Löschsack abwarf. Das Wasser holte sich der Hubschrauber von der Unkelmühle, einem Wasserkraftwerk an der Sieg - einem beliebten Ausflugsziel. Die Polizei hatte Touristen davor gewarnt, im Wehr baden zu gehen. Zuvor hatte bereits ein Polizeihubschrauber das in Brand stehende Waldstück überflogen, um die Löschtrupps zu dirigieren und die Größe der Einsatzstelle abschätzen zu können.

Warnung vor Rauch

Die Feuerwehr verhindert das Übergreifen des Feuers auf den Fichtenwald

Die Feuerwehr hatte die Bevölkerung über die Warn-App „Nina“ vor möglichen Gesundheitsfolgen durch die aktuelle Rauchentwicklung in dem Brandgebiet informiert. Anwohner sollten möglichst Fenster und Türen geschlossen halten. Betroffen sind Bewohner der Ortschaften Rossel, Wilberhofen, Roth, Wilhelmshöhe, Hoppegarten und Gutmannseichen. Außerdem ruft die Feuerwehr die Menschen dazu auf, das Gebiet nördlich von Wilberhofen zu meiden. Die Polizei hat die Kreisstraße 55 zwischen Wilberhofen und Ruppichterroth vollständig gesperrt.

Die Brandursache ist noch unklar

Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar. Die Feuerwehr geht davon aus, dass der Einsatz noch bis in den Abend dauern wird.

Über dieses Thema haben wir am 12. August 2022 im WDR Fernsehen berichtet.