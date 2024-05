Müll aus dem Rhein wird zu Kunstwerken

Christian Stock von der Kölner Umweltorganisation K.R.A.K.E. bringt an diesem Abend kistenweise Plastikmüll in das Atelier von Joachim Römer – Rohstoff für neue Kunstwerke. "Ich hatte bei dem Umweltverein hauptsächlich Spielzeug bestellt" , sagt der Künstler und lacht. Seit Kurzem liefert die K.R.A.K.E. dem Künstler Plastikabfälle, z. B. aus ihrer Müllfalle im Rhein.

Im Atelier hocken die beiden vor den Kisten und kramen in den Gegenständen. Römer hebt Figürchen hoch, findet Teile von Barbie-Puppen und interessiert sich für Feuerzeuge in der Form von menschlichen Oberkörpern. Seine Augen leuchten. "Ich bringe Gegenstände zusammen, die nicht zusammengehören" , sagt der Künstler. "Ich sehe mich da in der Tradition des Surrealismus" .

"Wie schön und wie hässlich"

Aus dem Müll werden solche Fabelwesen.

An einem großen Tisch entstehen die Müll-Figuren: Ein froschgesichtiges Wesen mit Kappe und Badehose tanzt auf einem Gebiss. Ein Babygesicht, das aus einem Fernseher guckt, gibt einen Blick auf innere Organe frei und scheint dabei den Verkehr zu regeln.

" Wie schön und wie hässlich, sagen Betrachter oft, wenn sie eine Ausstellung von mir besuchen ", berichtet Joachim Römer. "Das trifft den Kern: Es sind Kunstwerke, die aus Müll entstanden sind" . Neben Farbdosen und Farbtuben stehen in seinem Atelier Kisten, in denen Plastikabfälle nach Farben sortiert sind. Die gesamte Farbpalette ist hier zu finden.

Künstler Joachim Römer möchte mit seiner Kunst aus Müll Veränderung anstoßen.

"Wenn ich Gegenstände sehe, entwickeln sich Ideen, was ich wo hinzufügen könnte" , sagt Römer. Dann klebt und schraubt er, bis an der Holzfigur zwei Plastikkappen aus Augen befestigt sind und bis eine lange Pfeife aus dem Mund einer Puppe hervorkommt. Er tüftelt, bis ein Schwanz aus einem Haargummi dran ist und die Füße von einem Plastiktier an der richtigen Stelle sitzen.

Mit Poesie zu mehr Umweltschutz

Die Umweltorganisation fängt mit dieser "Müllfalle" Abfälle im Rhein ein.

Plastikmüll aus dem Rhein – die Kölner Umweltorganisation K.R.A.K.E. will verhindern, dass Flüsse und Meere noch weiter mit Abfällen verschmutzt werden. Sie protestiert mit Aktionen und ruft Anwohner zum Müllsammeln auf.

Der Künstler Joachim Römer sagt: "Ich versuche es über einen anderen Weg, weil ich glaube, dass Poesie die Herzen der Menschen öffnet. Ich versuche, dass es etwas Poetisches ist, was ich mache und darüber auch eine Veränderung auf den Weg gebracht wird."

Plastik – viel zu schade zum Wegwerfen, sagt Joachim Römer. Er macht daraus kleine Fabelwesen. Zu sehen sind seine Werke von heute an ,7.5.2024, bis zum 21.6.2024 unter dem Titel "wegwerfwert schöpfung" in der Volkshochschule in Bonn Bad Godesberg.

