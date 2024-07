Zwei Feuerwehrleute bei Brand in Hilden schwer verletzt

In den späten Abendstunden am Samstag kam es in Hilden zu einem Brand. Zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden bei den Löscharbeiten schwer verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in eine Spezialklinik gebracht. Die Polizei geht aktuell von schwerer Brandstiftung aus und ermittelt.

Das geschah in dem leerstehenden Haus

Als die Einsatzkräfte am frühen Samstagabend zu dem Brand gerufen wurden, gab es bereits eine starke Rauchentwicklung. Das Feuer war in einem leerstehenden Gebäude mit angeschlossener Autowerkstatt an der Kirchhofstraße ausgebrochen. Das Dach des Gebäudes war teilweise eingestürzt. Die sofortigen Löschmaßnahmen der Feuerwehr Hilden verhinderten, dass das Feuer auf das benachbarte Gebäude übergreifen konnte.

Bei den Löscharbeiten wurden zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr durch herumfliegende Teile schwer verletzt. Mittlerweile konnten beide das Krankenhaus wieder verlassen.

Der Brandort wurde für die Ermittlung der Brandursache durch die Polizei beschlagnahmt. Zum aktuellen Zeitpunkt gehen die Ermittlerinnen und Ermittler von einer schweren Brandstiftung aus. Der Gesamtschaden wird auf eine niedrige fünfstellige Summe geschätzt.

Die Polizei Hilden bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise zu dem Brand.

Über das Thema berichtet die Lokalzeit aus Düsseldorf am 15.07.2024 im WDR Fernsehen.

