Eine Anfrage bei der Polizei im Bergischen Städtedreieck Remscheid, Solingen und Wuppertal ergibt: Im Moment noch keine Gefahr durch "Blue Punisher", einer extrem hoch dosierten Ecstasy-Art. Aber Grund aufmerksam zu sein, sagt Polizeisprecher Andreas Reuter: " Im Moment sind uns zwei Fälle bekannt. In einem weiteren deutet das äußere Erscheinungsbild der gefundenen Pille auf 'Blue Punisher' hin. Weitere Untersuchungen laufen. "

Aufschluss über „Pillen Archive“

Das Erscheinungsbild ist: Totenkopfähnliche Fratze auf kleiner blauer Tablette. Bei der Drogenberatung Wuppertal war "Blue Punisher" bisher noch kein Thema. Die Zusammensetzung anderer Ecstasy-Pillen aber schon. " Regelmäßig fragen meist junge Menschen nach ", sagt Berater Patrick Busch, " dann gehen wir gemeinsam im Netz auf die so genannten 'Pillen-Archive'. Da kann man nachschauen, welche Stoffe drin sind ". Die oft prägnanten Aufdrucke, wie beim Punisher, seien dabei hilfreich.

Drug Checking – die Zukunft?