Neue Ecstasy-Pillen "Blue Punisher": Das macht die Droge so gefährlich

In jüngster Zeit haben Vorfälle mit chemischen Drogen für Aufsehen gesorgt. Denn mehrere Mädchen und junge Frauen sind vermutlich daran gestorben. Es handelte sich um eine besondere Erscheinungsform von Ecstasy-Tabletten - die "Blue Punisher". Auch in NRW sind die Pillen im Umlauf. Doch was genau ist Ecstasy und was macht diese neue Form so gefährlich? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Ecstasy sind synthetische Drogen

Mit dem Sammelbegriff Ecstasy sind synthetische Drogen in Tabletten-, Pulver- oder in Kristallform gemeint. Sie werden ohne natürliche Rohstoffe im Labor hergestellt. Die Ginko Stiftung für Prävention, eine vom NRW-Gesundheitsministerium geförderte Fachstelle, beschreibt es so: " Ecstasy ist eine chemisch hergestellte weiße, geruchlose Substanz. " Sie werde auch als Adam, XTC, E oder Empathy bezeichnet und zähle zu den Designerdrogen. Der Hauptwirkstoff ist die chemische Verbindung MDMA .

Was viele nicht wissen: Patentiert wurde Ecstasy 1912 von der deutschen Pharmafirma Merck. Die hatte nach einer Substanz zum Blutstillen geforscht. MDMA wurde jedoch nie als Medikament vermarktet. Dennoch wurde es medizinisch als Appetitzügler sowie in der Psychotherapie zur Steigerung der Kontaktfreudigkeit eingesetzt.

Seit den 1980er-Jahren wird der Substanzname MDMA synonym für Ecstasy verwendet. Die starke Verbreitung der Droge begann in den 1990er-Jahren mit der Techno-Bewegung. Nach wie vor ist Ecstasy eine illegale Droge, deren Herstellung und Handel in Deutschland verboten sind.

Video starten, abbrechen mit Escape Drogen: "Blue Punisher" in Paderborn aufgetaucht WDR aktuell. . 03:59 Min. . Verfügbar bis 12.07.2023. WDR. Von Kolja Selker.

Die Ginko Stiftung weist darauf hin, dass die Wirkung von individuellen Faktoren abhängt - der eigenen Stimmung, dem körperlichen Zustand oder dem Umfeld, in dem die Einnahme erfolgt. Ganz generell werden die körperlichen Funktionen, das Denken und die Wahrnehmung beeinflusst.

So wie hier beim Summerjam Festival in Köln wird inzwischen über Drogen aufgeklärt

Zu den von Konsumenten beschrieben angenehmen Dingen zähle, dass Ängste gemindert und das Selbstbewusstsein gestärkt werde. Zudem scheine die eigene Energie unerschöpflich und die Sinnesreize würden verstärkt. Das macht Ecstasy auch so beliebt als Partydroge. Es können aber auch Ängste und Unsicherheit verstärkt werden, Depressionen ausgelöst und Wahrnehmungen zum "Horrortrip" werden.

Ecstasy wirkt sich meist messbar auf den Körper aus: Blutdruck, Pulsfrequenz und Körpertemperatur erhöhen sich. Gefährlich ist auch, dass das körpereigene Warnsystem quasi ausgeschaltet wird. So kann es bei langem Tanzen zu extremem Wasserverlust, Organschäden oder Kreislaufzusammenbruch kommen. Tödliches Nierenversagen wurde ebenso schon beobachtet wie tödliche Hirnblutungen. Die Droge kann zudem Psychosen und Wahnvorstellungen verursachen.

Laut der Ginko Stiftung beginnt die Wirkung auf Gehirn und Nervensystem nach 20 bis 60 Minuten. Der Rausch könne zwei bis acht Stunden andauern. Danach seien Konsumenten meist erschöpft, deprimiert und litten unter Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen und Konzentrationsschwäche. Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen weist darauf hin, dass Ecstasy ein " hohes psychisches Abhängigkeitspotenzial " aufweise.

Bei "Blue Punisher" (deutsch: "blauer Bestrafer") handelt es sich um eine besonders starke Variante von Ecstasy. Die Pille ähnelt einem Diamanten mit eingraviertem Totenkopf, der an das Logo des Charakters "The Punisher" der bekannten Marvel-Comics angelehnt ist. Erhältlich ist die Tablette auch nur als "The Punisher" und in anderen Farben.