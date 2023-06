Warnungen vor Ecstasy-Pillen nach Tod einer 13-Jährigen

"Super Mario", "Nike Dunk" oder "Blue Punisher" - so heißen Ecstasy-Pillen, die in Deutschland auf dem Markt sind. Letztere soll für das Schicksal mehrerer Teenagerinnen verantwortlich sein. Am Montag war eine 13-Jährige aus Altentreptow in Mecklenburg-Vorpommern im Krankenhaus gestorben - mutmaßlich nach der Einnahme von "Blue Punisher". Eine 14- und eine 15-Jährige liegen in Neubrandenburg auf der Intensivstation nach der Einnahme dieser Droge.

Außerdem starb am Wochenende eine 15-Jährige im brandenburgischen Rathenow. Offenbar nahm auch sie zuvor Drogen ein - welche, teilte die Staatsanwaltschaft bislang nicht mit.

Suchtberatungen: Ecstasy-Pillen stärker geworden

Auch in NRW seien im vergangenen und laufenden Jahr schon einzelne Ecstasy-Pillen mit dem Prägemotiv "Punisher" sichergestellt worden, teilte das Landeskriminalamt auf WDR-Anfrage mit. Grundsätzlich bemerke man, dass Ecstasy-Pillen in den vergangenen Jahren deutlich stärker und gefährlicher geworden seien. Teilweise habe sich der Wirkstoff innerhalb von etwa zehn Jahren vervierfacht, so das LKA.

"Es ist einfach so, dass die Konsument:innen einfach nicht wissen, was sie da bekommen, was sie kaufen. Die genauen Inhaltsstoffe und die Zusammensetzung sind meistens nur denjenigen bekannt, die das hergestellt haben" , sagte Angelika Schels-Bernards von der Caritas-Suchtberatung am Mittwoch dem WDR.

Suchtberatung auch anonym möglich

Auch deshalb warnt die Polizei ausdrücklich vor Ecstasy-Pillen. Präventionsarbeit gibt es in fast jeder Stadt in NRW - auch Angebote in Schulen oder der Partyszene. Suchtberatung ist kostenlos und kann auch anonym stattfinden.

Am Mittwoch forderte der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blienert (SPD), "jetzt mehr Kraft und Geld in den Ausbau der Prävention an Schulen zu investieren" . "Es rettet Leben, wenn Kinder und Jugendliche ganz früh bereits wissen, dass die kleinen knallbunten Pillen höchst gefährlich und sogar tödlich enden können."

Über dieses Thema berichtet am 28.06.2023 auch das "Echo des Tages" bei WDR5.