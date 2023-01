Braunkohlegegner besetzen Bagger im Tagebau Inden

Nach Angaben von RWE wurden ein Schaufelradbagger und ein Förderband auf der 3. Sohle zum Stillstand gebracht. Der Konzern hat die in weißen Anzügen vermummten Besatzer aufgefordert, das Gelände zu räumen und die Polizei eingeschaltet. Eine Räumung durch das Höheninterventionsteam ist wahrscheinlich. Eine weitere Gruppe von 150 Personen besetzt zeitgleich die Zufahrtsgleise zum Kraftwerk Neurath.

Das Aktionsbündnis „Ende Gelände“ und andere Initiativen haben für Dienstag zu einer „Massenaktion“ aufgerufen. So ist am Nachmittag auch eine Kundgebung und eine Demonstration in Düsseldorf geplant, die am Landtag starten soll.