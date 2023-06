Deutschlands größte Wärmepumpe entsteht in Köln

Der geplante Bauplatz liegt gleich neben dem bestehenden Kraftwerk in Niehl. Und zwar direkt am Hafenbecken. Denn die Wärmepumpe soll mit Flusswasser aus dem Rhein betrieben werden. Die Anlage liefert 150 Megawatt Wärmeleistung. Damit können 30.000 Kölner Haushalte über das Fernwärmenetz versorgt werden. Baubeginn ist bereits im kommenden Jahr und 2027 soll die Anlage in Betrieb gehen.

Rhein als Wärmelieferant

Im Prinzip funktioniert die Flusswärmepumpe wie ein "umgedrehter" Kühlschrank. Außen ist es kalt und innen warm. Sie holt aus dem Wasser die Wärme heraus. Mit Strom wird Wärme aus dem Flusswasser in Fernwärme zum Heizen umgewandelt. Aus der Stromenergie entsteht so zwei- bis viermal so viel Wärmeenergie.

Flüsse gelten dabei als idealer Wärmelieferant, da sie stetig neues, wärmeres Wasser liefern und abgekühltes Wasser kostenlos abtransportieren. Den nötigen Strom will die Rheinenergie zunehmend aus Wasserstoff beziehen. Ziel ist es, klimafreundliche sogenannte "grüne Wärme" zu produzieren.

