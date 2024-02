Eine Woche ist es her, dass Volodymyr Yermakov am Hauptbahnhof Oberhausen erstochen wurde. "Vova", wie seine Freunde und Mannschaftskollegen ihn nannten, fehlt. Am Samstagabend haben sie in besonderer Form an ihn gedacht. An seinem Lieblingsort, auf dem Spielfeld der Art Giants im Castello in Düsseldorf, beim Heimspiel gegen Paderborn.

"Vovas" Mannschaft bei der U19

Es ist noch eine Stunde, bis das Spiel beginnt. Vor dem Eingang bilden sich Grüppchen. Familien kommen mit dem Fahrrad. Kinder wenden sich den Basketbällen zu. Eltern, die sich angeregt unterhalten. " Das kann man sich gar nicht vorstellen - ist einfach nur surreal. Unsere Jungs spielen auch bei den Giants, es ist wichtig, dass wir hier sind."

Eine Gruppe unterhält sich etwas abseits auf Ukrainisch. Nazarii, Serhii, Lisa und Ivan. Sie sind nur für Vova hier. Sie haben ihn in der Schule kennengelernt. " Wir kommen alle aus Kiew. Nach der Schule waren wir spazieren und dann waren wir sofort Freunde. Beste Freunde ", erzählt der 17-jährige Nazarii, er zuckt mit den Schultern. Ihm fehlen die Worte.

Spenden für die Familie in der Ukraine

Es war ein Streit unter Jugendlichen, der so eskalierte, dass der 17-Jährige getötet wurde. Laut Polizei gab es kein fremdenfeindliches Motiv. In der Ukraine hatte der Fall für großes Aufsehen gesorgt. Dort herrschte die Auffassung, Volodymyr sei getötet worden, weil er Ukrainer sei.