Nach Tod von ukrainischem Basketballer: Weitere Festnahmen

Neben der Aufklärung der Tat vom vergangenen Samstag überprüft die Mordkommission auch, ob die Festgenommenen möglicherweise für weitere ähnlich gelagerte Straftaten in Frage kommen könnten. Die Polizei ermittelt weiter.

Streit eskalierte an einer Bushaltestelle

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll der Streit am Samstag zwischen zwei Gruppen in einem Linienbus auf dem Weg in die Oberhausener Innenstadt zunächst verbal begonnen haben. Gegen 20:15 Uhr soll der Konflikt an einer Bushaltestelle in Oberhausen eskaliert sein, als die Beteiligten am Hauptbahnhof den Bus verließen.

Bei dem getöteten 17-Jährigen handelt es sich um den Basketballer Volodymyr Yermakov aus Kiew, der Mitglied der ukrainischen Jugend-Nationalmannschaft war und zuletzt im Basketball-Team der ART Giants Düsseldorf spielte.

Quellen: