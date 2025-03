Etwa 300 Menschen hat es am Sonntag zu den Vierbeinern aus dem Tierschutz an das Düsseldorfer Rheinufer gezogen. Die Hunde kommen aus unterschiedlichen Tierheimen in der Nähe von Düsseldorf. Auf dem "Bark Date" (Bark steht für Bellen) waren sie nicht alleine, sondern wurden von Mitarbeitern der Heime vorgestellt. Die Aktion sollte es den potenziellen Frauchen und Herrchen einfacher machen, mehr über die Art und das Wesen des jeweiligen Hundes zu erfahren.

Ein erstes, unkompliziertes Kennenlernen

Mitarbeiter vom Tierheim beantworten Fragen der Besucher.

Das Konzept des "Bark Dates" ähnelt einem Speed-Dating: Ohne vorherige Anmeldung können Besucher die Hunde treffen, mit Ihnen spielen, Gassigehen und so herausfinden, ob die Chemie passt. Den Hund direkt vor Ort adoptieren, geht jedoch nicht. Interessierte sollen nach dem ersten Kennenlernen Kontakt zu den jeweiligen Tierschutzorganisationen aufnehmen. Dann wird geklärt, wie und ob der Hund adoptiert wird.

"Jedes Tier ist ein Individuum, da muss man gucken, ob wir zusammenpassen." Florian aus Düsseldorf

Michelle und Florian aus Düsseldorf lernen "Nu" kennen.

Bei Florian und Michelle tapsen schon zwei Katzen Zuhause herum. Beim "Bark Date" sind sie auf der Suche nach einem Hund aus dem Tierschutz, der bei ihnen sein neues Heim finden soll. Sie blieben bei "Nu" aus dem Tierheim Düsseldorf stehen. " Der macht einen sehr aufgeweckten, lieben Eindruck. " Wichtig für die beiden: Es soll ein Hund aus einem Tierheim sein. Die Tiere so unkompliziert kennenlernen zu können, gefiel ihnen besonders gut.

Mehrmals im Jahr und in mehreren deutschen Städten:

Solche "Bark Dates" werden mehrmals jährlich in verschiedenen deutschen Städten organisiert, um Hunden aus dem Tierschutz eine Plattform zu bieten und potenzielle Halter auf unkomplizierte Weise zusammenzubringen. Das nächste Treffen findet am 29. März (Samstag) auf der Hundewiese am Beethovenpark in Köln statt.

