Warum Tierheime wie in Minden an der Belastungsgrenze arbeiten

Stand: 26.03.2025, 18:24 Uhr

Am Mittwoch sind Tierheime Thema im NRW -Landtag. Die schwarz-grüne Koalition will Tierheime dabei unterstützen, ihre interne Organisation zu verbessern und zum Beispiel neue IT anzuschaffen. Doch in der Praxis fehle es an anderen Stellen, sagt die Leiterin des Tierheimes in Minden.

Von Julia Witte