Der Mann betrat am Mittwochnachmittag die Bankfiliale in Neuss-Grimlinghausen und forderte sofort die Herausgabe von Geld. Dabei hatte der 50-Jährige auch ein Messer in der Hand.

Die Polizei wurde alarmiert. Die Beamten umstellten das Gebäude und sorgten so dafür, dass der Verdächtige die Bankfiliale freiwillig verließ. Er ließ sich überwältigen und widerstandslos festnehmen.

Mitarbeiter konnten teilweise flüchten

Während des Überfallversuchs flüchteten einige der Mitarbeitenden der Bank aus dem Gebäude. Andere schlossen sich in abgetrennten Räumen ein und brachten sich so in Sicherheit.

Laut Polizei sei der 50-Jährige schon häufiger wegen anderer Delikte aufgefallen. Weil dieses Mal der Verdacht auf Einfluss von Betäubungsmitteln bestand, wurde dem Verdächtigen auch eine Blutprobe abgenommen. Warum der Mann die Bank ausrauben wollte, ist nicht ganz klar.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt jetzt die Polizei im Rhein-Kreis Neuss. Den Einsatz in Neuss-Grimlinghausen hatte erst die Polizei in Düsseldorf geleitet.