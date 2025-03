Pils oder doch Alt? Düsseldorf stellt Aschenbecher zum Abstimmen auf

In Düsseldorf sollen weniger Kippen auf der Straße landen. Um einen Anreiz zu schaffen, die Zigarettenstummel in einen Mülleimer zu werfen, hat die Stadt zwei Aschenbecher zum Abstimmen aufgestellt. Indem man seine Zigarettenkippe in die linke oder die rechte Öffnung wirft, gibt man seine Stimme ab.

Fragen sollen immer wieder ausgetauscht werden

Abstimmen können Raucher über Fragen wie "Alt oder Pils?" , "Zum Stadion mit dem Fahrrad oder der Bahn?" oder "Kaffee mit Milch oder schwarz?" Hinter dem transparenten Sichtfeld zeigen die Zigarettenreste dann an, welche Antwort beliebter ist.

Die Fragen sollen laut Stadt alle paar Wochen ausgetauscht werden. Die ersten zwei Abstimmaschenbecher stehen am Bolker Stern in der Altstadt und an der Freitreppe am Burgplatz.

Spielerischer Ansatz - ernster Hintergrund

Mit den Aschenbechern möchte die Stadt Düsseldorf spielerisch darauf aufmerksam machen, dass weggeschnippte Zigarettenstummel der Umwelt schaden. Gleichzeitig hofft die Stadt, dass die betroffenen Orte sauberer werden, weil nicht mehr so viele Kippen auf dem Boden landen.

Die beiden neuen Aschenbecher sind aber eher eine Ergänzung zu den bestehenden Mülleimern. In Düsseldorf gibt es bereits rund 6.500 Abfalleimer mit Aschervorrichtung. Für das Wegschnippen von Zigaretten wird ein Verwarngeld in Höhe von 50 Euro fällig - wenn man erwischt wird.

Weltweit Billionen Zigaretten auf dem Boden

Nach Schätzungen des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz in NRW landen weltweit jährlich rund 4,5 Billionen Zigarettenstummel auf dem Boden. Reste von Zigaretten enthalten bis zu 700 teilweise sehr giftige Stoffe, die in Umwelt und Gewässer gelangen, wo sie sich anreichern und Lebewesen und Grundwasser schädigen.

Zudem bestehen demnach Filter aus Kunststoff, dessen Reste als Mikroplastik am Ende in die Nahrungskette wandern können.