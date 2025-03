Vor mehr als 25 Jahren galt es noch als kleine Sensation: dass Menschen mit Downsyndrom überhaupt lesen und schreiben können. Dieses Vorurteil hat die Bonner Humangenetikerin Katja de Bragança damals widerlegt. " Sie können lesen und schreiben lernen. Und wenn sie es möchten, können sie sich auch fantastisch ausdrücken, das ist das Besondere am Ohrenkuss ", erzählt sie. Das zeigt "Ohrenkuss": Seit 1989 geben Autorinnen und Autoren mit Downsyndrom die Zeitschrift heraus.

Oft negatives Bild in der Gesellschaft

In der Gesellschaft bestehe oft ein sehr negatives Bild von Menschen mit Downsyndrom, kritisiert Ascheid, der als Professor an der RWTH Aachen arbeitet. " Das ist sozusagen der Weltuntergang und wenn man ein Kind mit Downsyndrom bekommt, gibt es kein Leben mehr ", formuliert er überspitzt. Doch das stimme nicht. Klar gebe es Probleme, aber für ihn überwiegen die positiven Aspekte.

Gesellschaftliche Teilhabe bleibt schwierig

Als Vater und Vorsitzender der Lebenshilfe NRW weiß Ascheid nur zu gut, dass Menschen mit Behinderungen in unserer Gesellschaft oft mit Vorurteilen und Hindernissen im Alltag konfrontiert sind. Denn Vielfalt und Inklusion wird nicht immer gelebt. Auch für Downsyndrom-Betroffene sei es immer angesichts ihrer Beeinträchtigung noch schwierig, an Dingen teilnehmen zu können. Sein mittlerweile 33-jähriger Sohn spielt begeistert Schlagzeug und zeigt das auf Youtube. In einer Band unterzukommen sei aber schwierig für ihn.

Madeline Stuart - Supermodel mit Downsyndrom

In den vergangenen Jahren und vor allen Dingen auch durch Social Media ist das Thema aber mehr in den Fokus gerückt. So gibt es mehr Serien und Sendungen mit Menschen mit Downsyndrom. In "Down the Road - die Abenteuerreisen" begeben sich zum Beispiel sechs Menschen mit Downsyndrom auf eine Abenteuerreise mit Ross Antony. Zu sehen ist dies in der ARD-Mediathek. Die Australierin Madeline Stuart hat sich beispielsweise in der Modewelt einen Namen gemacht: Sie ist das erste Model mit Downsyndrom und lief schon auf der Fashionweek in New York.