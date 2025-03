14 Meter - das ist die Marke, die für Jessie Maduka immer präsent ist. Mit 14,04 Metern verteidigte die Dreispringerin aus Düsseldorf im Februar ihren Deutschen Meistertitel in der Halle, und diese 14 Meter peilt sie auch an, wenn sie bei der Hallen-WM am Samstag im chinesischen Nanjing in den Kampf um die internationalen Medaillen einsteigt.

"Ich will einfach eine gute Leistung zeigen und mir nicht zuviel Druck machen" , sagt die 28-Jährige im Gespräch mit wdr.de. Was es bedeutet, zu verkrampft in einen Wettkampf zu gehen, erlebte die Düsseldorferin vor 14 Tagen bei der Hallen-EM im niederländischen Apeldoorn. Dort hatte sie sich enorm viel vorgenommen, fand aber keinen Rhythmus und verpasste mit 13,50 Metern das Finale der besten Acht.

Jessie Maduka: Enttäuschung bei der EM in Apeldoorn

"Das war natürlich eine Enttäuschung" , befindet Maduka, die analysierte: "Ich war nicht locker, hatte mir einfach zuviel von dem Wettkampf erwartet. Ich habe einfach keine Leichtigkeit und keinen Rhythmus gefunden."

Geschmeidigkeit und funktionierender Ablauf - das ist es, was neben einer hundertprozentigen Fitness bei einer technisch so schwierigen Sportart wie Dreisprung entscheidend ist. Es muss alles zusammenpassen für ein Top-Ergebnis.