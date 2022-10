Bergische Universität forscht zu Artenschutz im Steinbruch

Das Projekt der Bergischen Universität hilft bei der Untersuchung von Schlangen und Amphibien: Am frühen Sonntagmorgen stehen Madeleine Köder und Alexa Müller mit Gummistiefeln fast knietief im Wasser eines kleinen Teiches am Steinbruch in Wuppertal-Dornap. Zusammen mit anderen Lehramtsstudentinnen und -studenten der Bergischen Universität ziehen sie selbst gebaute Reusen und Fangkäfige aus dem Wasser, die sie vor wenigen Tagen hier ausgebracht hatten. Der Fang ist überschaubar. In einer Reuse finden sie einen Teichfrosch, der sofort gewogen und vermessen wird.

Abstrich vom Frosch

Bevor er wieder in den Teich gesetzt zurück kann, nehmen die beiden jungen Frauen noch einen Abstrich. "Diese Probe wird auf den Chytridpilz untersucht, ein Pilz, von dem viele Amphibienbefallen werden und an dem sie auch sterben können," so Alexa Müller – bevor sie den zweiten Fang aus der Reuse in Augenschein nimmt, eine Quappe, die sich in den nächsten Tagen zu einer Geburtshelferkröte verwandeln wird.

Projekt der Uni Wuppertal

Die beiden Studentinnen sind seit Anfang des Projekts vor einem Jahr dabei. Für angehende Biologielehrerinnen und –lehrer ist solch ein wissenschaftliches Projekt der Ausnahmefall. Normalerweise forschen Lehramtsstudenten in ihrem Studium eher selten. Umso motivierter waren die Projekteilnehmerinnen – und teilnehmer, als die Dozentin Dr. Sabrina Bleidißel das Angebot machte, Amphibien und Reptilien im Steinbruch Oetelshofen zu erforschen. "Von der ersten Minute an waren die Studentinnen und Studenten begeistert von der Artenvielfalt in dem Steinbruch," so die Doktorin der Biologie. Fast das komplette Jahr über legten sich die Artenschützer meist abends auf die Lauer, kartierten Gewässer und zählten, so gut wie möglich, den Amphibien- und Reptiliennachwuchs.

Steinbruch ideal für bedrohte Amphibien

Dass es in dem zerklüfteten Gelände des Steinbruchs derart viele Amphibien gibt, hält Till Iseke, einer der Geschäftsführer des Steinbruchs Oetelshofen für plausibel: "Diese Tiere brauchen Rohböden, wie sie nach dem Abbau von Gestein hier vorkommen. Auf den Feldern und Äckern, die kleinteilig bewirtschaftet werden, gibt es diese Böden längst nicht mehr. Deshalb existieren hier viel eher seltene Krötenarten aber auch bodenbrütende Vögel."

Leben in kleinen Pfützen