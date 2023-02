Seefisch bald aus Aachen

Noch sind die Doraden klein und erst ein paar Monate alt. Im Sommer aber soll der erste Seefisch aus Aachen an Privatleute und Restaurants verkauft werden. Insgesamt plant Aixponic, sieben Tonnen Seefisch aus und in Aachen zu verkaufen. Die Fische werden in einer Containeranlage in einem Industriegebiet gezüchtet.

Fisch-Ausscheidungen als Gemüsedünger

Die Ausscheidungen der Fische werden gefiltert und das so aufbereitete Fisch-Salzwasser dann für die Gemüseproduktion weiterverwendet. In einem Nachbarcontainer wächst so Meeresspargel. Dieses Kreislauf-Verfahren nennt sich Aquaponic und wird für Süßwasserfische in der Aachener Region schon angewendet. Das Verfahren für Seefisch allerdings ist neu.

Zugabe von Meersalz

Die Fisch- und Meeresspargelproduktion in den Containern ist unabhängig von äußeren Umweltfaktoren. So schwimmen die Doraden beispielsweise in mit Meersalz angereichertem Leitungswasser. So sauber ist wegen der Umweltverschmutzung kein Ozean mehr auf der Welt.

Viel High-Tech für die Indoor-Fischzucht

Damit die Fischzucht Indoor gelingt, braucht es viel Technik. Nicht nur die Filteranlagen laufen ständig, auch Meßinstrumente überprüfen ständig ph-Wert, Temperatur und Sauerstoffgehalt des Wassers. Außerdem simuliert eine Lichtanlage sowohl für die Fische als auch für den wachsenden Meeresspargel einen Tag-Nacht-Rhythmus mit künstlichem Sonnenauf- und untergang.

