Leiche steckt kopfüber im Gullyschacht in Niederkassel

Der Passant war nach Polizeiangaben in der Nacht zu Sonntag in Niederkassel im Rhein-Sieg-Kreis auf einem Fußweg in der Nähe der Kölner Stadtgrenze unterwegs, als er am Straßenrand einen offenen Gullyschacht entdeckte.

Als er reinschaute, habe er eine Person gesehen, die kopfüber in dem Gully steckte. Gegen 1.30 Uhr alarmierte er die Feuerwehr. Der herbeigerufene Rettungsdienst und die Polizei entdeckten schließlich einen toten Mann in dem Schacht.

Mit Erde zugeschüttet

Polizei geht davon aus, dass der Mann absichtlich in dem Schacht vergraben wurde. Er war in ein Tuch eingewickelt und mit Erde bedeckt, so ein Polizeisprecher gegenüber dem WDR. Ob der Mann schon tot war, als er in den Schacht gesteckt wurde und dies nur der Fundort der Leiche, aber nicht der Tatort ist, müssen nun die weiteren Ermittlungen ergeben.

Mordkommission ermittelt

Es wurde eine Mordkommission eingerichtet. Die Polizei sperrte die Fundstelle weiträumig ab. Ein Notfallseelsorger kümmerte sich um den geschockten Fußgänger