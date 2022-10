Genderneutrale WCs für Weseler Schulen

Alle weiterführenden Schulen in Wesel sollen in Zukunft auch genderneutrale Toiletten bekommen. Der Wunsch kam aus der Schülerschaft, jetzt hat die Stadt grünes Licht für eine flächendeckende Umsetzung gegeben. In einigen Schulen ließen sich bestehende Sanitärräume einfach umbenennen, in anderen könnten unter Umständen noch Bauarbeiten nötig werden.

Bisher nur positive Resonanz

Am Konrad Duden Gymnasium gibt es - neben nach Geschlechtern getrennten Toilettenräumen - bereits seit einiger Zeit ein Unisex-Klo. Hierfür wurde ein bestehender Toilettenraum einfach mit einem entsprechenden Schild versehen. Die Schülervertretung hatte sich selbst dafür stark gemacht. Ein Schüler sei auf sie zugekommen und habe um eine nonbinäre Toilette gebeten, sagt Schülervertreterin Helena Fritzsche.

Auch die Schülerschaft in der Oberstufe ist sensibel im Umgang mit dem Thema: "Es gibt ja eben Leute, die sich nicht strikt als Mann oder Frau identifizieren" , sagt ein Schüler. Und seine Mitschülerin ergänzt: "Man sollte sich nicht ausgeschlossen fühlen oder Angst haben bei uns auf Toilette zu gehen, weil man sich eigentlich nicht zu der Gruppe zugehörig fühlt."

Laut Schulleiterin Karen Schneider hat die Schule bisher nur positive Erfahrungen damit gemacht. Ein Schüler habe sich sogar schon bei ihr bedankt. Karen Schneider sagt: "Im öffentlichen Raum und das ist auch die Schule, ist eine genderneutrale Toilette auf jeden Fall etwas, das existieren sollte. Und für alle die Möglichkeit bietet sich nicht zu positionieren: Bin ich Mann. Bin ich Frau."

Konrad-Duden-Gymnasium ist kein Sonderfall

Auch an der Ida Noddack Gesamtschule in Wesel wird bereits seit längerem die Einführung einer Unisex-Toilette diskutiert. Die Aufnahme einer neuen Schülerin habe das Thema auf den Plan gebracht, sagt Schulleiterin Petra Haße-Schneider. Damit haben beide Schulen in Wesel eine Art Vorreiterrolle eingenommen: Inzwischen soll es an allen weiterführenden Schulen Interesse geben.

