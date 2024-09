In Euskirchen-Flamersheim packt Malgorzata Chrostowska mit Freunden und Familie die ersten Spendenkisten. Jeden Tag kommen Menschen vorbei und bringen ihnen Putz- und Desinfektionsmittel, Arbeitshandschuhe - lauter Dinge, die sie selbst brauchten, als sie vor drei Jahren von der Flut im Ahrtal betroffen waren.

"Wir wissen, welche Gefühle man hat, wenn man vor nichts steht." Malgorzata Chrostowska, Betroffene der Flut 2021 aus Euskirchen

Die Polin Malgorzata Chrostowska hat die Flut 2021 in Euskirchen erlebt.

Die Bilder, die sie diese Woche aus ihrem Heimatland Polen erreichen, erinnern Malgorzata an das Hochwasser vor drei Jahren bei ihr in der Region.

" Für uns haben auch viele private Organisationen sehr schnell geholfen" , erzählt sie. " Deswegen haben wir gedacht: Das müssen wir jetzt auch machen, weil privat geht das ein bisschen schneller. " Mit vier Transportern voller Spenden wollen sie hinfahren.

Hilfe aus Euskirchen und Swisttal

Kai Imsande vom Bürgerverein Swisttal-Odendorf plant, welche Route sie ins Flutgebiet nehmen können.

Auch vier Kilometer weiter beim Bürgerverein in Swisttal-Odendorf haben die Menschen Erfahrungen mit Flut und Hochwasser: Kai Imsande und sein Team steckt mitten in der Logistik, um gen Osten aufzubrechen - zunächst nach Polen. Sie klären: Wo gibt es offizielle Anlaufstellen? Mit wem können sie sich in Flutgebieten vernetzen? Welche Route ins Flutgebiet ist die beste?

Die eigene Fluterfahrung einbringen

Seit der Flut vor drei Jahren haben die Fluthelferinnen und -helfer in Swisttal-Odendorf einen Info-Point. Ursprünglich war er für Betroffene aus Swisttal gedacht, aber auch bei den Überflutungen in Slowenien, im Saarland und in Bayern haben sie schon geholfen.

"Nach der Situation ist immer Chaos, das ist überall dasselbe. Und diese Erfahrung kann man da einbringen, deswegen fahren wir auch selber dahin und reden mit den Menschen, worauf es jetzt ankommt." Kai Imsande, Bürgerverein Swisttal-Odendorf

Dienstag oder Mittwoch, hofft Kai, wollen sie losfahren.

Der Bürgerverein Swissttal-Odendorf bittet um Sachspenden

Wer unterstützen und sich beteiligen möchte, kann mit Spenden helfen. Unter anderem Benötigt der Förderverein noch Folgendes:

Decken, Schlafsäcke, Isomatten

Babyflaschen, -schlafsäcke, -nahrung

Wasser in Flaschen

Kanister für Trinkwasser

Trinkwasserfilter

Haltbare Lebensmittel

Verbandmaterial, Mittel zur Wunddesinfektion

Mittel gegen Durchfall und Mückenschutz

Aber noch viele weitere Gegenstände zur Beseitigung der Schäden und des Schutts werden benötigt. Weitere Infos bekommt man direkt beim Verein.

Unsere Quellen: