"Er", "Sie", "They": Personalpronomen werden zum Politikum

Personalpronomen, auch persönliche Fürwörter genannt, seien derzeit "hochgradig politisch aufgeladen" , sagte Körte. Vor allem bei jüngeren Menschen ist es zuletzt gängiger geworden, sie in sozialen Medien oder in Signaturen anzugeben. Damit lassen sich unterschiedliche Identitätskonzepte ausdrücken. Bei nicht-binären Menschen - die sich nicht oder nur teilweise in die Kategorie Frau oder Mann einordnen - hat sich etwa "they/them" etabliert.