50 Jahre Kinderschutzbund in Remscheid

Remscheid Kinderschutzbund in Zahlen

Das Fest zum 50-jährigen Bestehen des Kinderschutzbundes Remscheid.

Am 4. Juni 1972 wurde Kinderschutzbund Remscheid mit einem Startkapital von umgerechnet 10.000 Euro gegründet. Heute stehen dem Ortsverein fast 600.000 Euro zur Verfügung. Aus ehemals elf Ehrenamtlern wurden 21 Festangestellte und 60 Ehrenamtliche. War der Kinderschutzbund in seinen Anfängen Anlaufstelle für alle Krisensituation rund ums Kind, hat sich der Verein ab den achtziger Jahren auf die Beratung konzentriert: Beratung von Eltern, Alleinerziehenden, Flüchtlingen, Harz IV- Empfängern und natürlich mit dem Krisen- und Jugendtelefon auch jungen Heranwachsenden.

Was bringt die Zukunft