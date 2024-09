1. FC Köln unterliegt knapp bei RB Leipzig

Köln hat mehr vom Spiel, Leipzig effizient

Die Kölnerinnen erwischten den besseren Start, hatten erste Gelegenheiten durch Neuzugang Nicole Billa (6.) und Laura Feiersinger (7.). Nach einer Viertelstunde erlitt der FC allerdings einen personellen Rückschlag, als Anna-Lena Stolze verletzt ausgewechselt werden musste. Für sie kam Leimenstoll ins Spiel. Nach etwa 20 Minuten ließ der Kölner Druck etwas nach und Leipzig hatte mehr vom Spiel, ohne aber torgefährlich zu werden. Erst in der 29. Minute gab Fudalla mit einem direkten Freistoß mal einen satten Schuss auf das Kölner Tor ab, FC-Torhüterin Paula Hoppe hielt.

Kurz darauf ging Leipzig etwas überraschend in Führung. Eine Flanke von Jenny Hipp köpfte die 1,55 Meter große Fudalla (31.) zu Führung für die Gastgeberinnen ins Tor. Die Kölnerinnen machten sich vor der Pause nur noch durch einen Freistoß von Adriana Achcinska bemerkbar, der aber direkt in die Hände von Elvira Herzog segelte (40.). Fast hätte Leipzig auch die zweite wirkliche Torchance genutzt, aber Marleen Schimmer scheiterte aus guter Position an Hoppe (43.).

FC verzweifelt an Ex-Kölnerin Herzog

Kurz nach dem Seitenwechsel hätte Achcinska beinahe ausgeglichen, traf aber mit ihrem Versuch aus der Distanz nur den Pfosten (49.). Kurz darauf machte es die eingewechselte Leimenstoll besser und traf aus 18 Metern sehenswert links oben ins Toreck (50.). Die Freude der Kölnerinnen hielt jedoch nicht lange. Bei einer Ecke brachte Landenberger die Leipzigerinnen per Kopf wieder in Führung (55.).

Köln erhöhte nun wieder den Druck und kam durch die eingewechselte Dora Zeller zu einer guten Gelegenheit, die Herzog vereitelte (71.). Noch gefährlicher wurde es bei einem Versuch von Taylor Ziemer, die eine flache Hereingabe von Sylwia Matysik in Richtung Tor spitzelte, aber auch an Herzog scheiterte (82.). Die RB-Torfrau, die 2022 von Köln nach Leipzig gewechselt war, blieb auch kurz darauf gegen Leimenstoll Siegerin (84.). Kurz vor Schluss traf Leimenstoll nach einer Ecke noch den Pfosten (90.+3).

Derby im DFB-Pokal

Für die Kölnerinnen geht es am kommenden Sonntag (08.09.2024/14 Uhr) im DFB-Pokal mit dem rheinischen Derby bei Borussia Mönchengladbach weiter.

Quelle: red