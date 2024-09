Statement-Sieg auf Schalke: Köln ist in Liga zwei angekommen

Jetzt haben die Kölner zwei Wochen Zeit, um am nächsten Schritt zu arbeiten. Nach der Länderspielpause empfängt der FC im Topspiel des fünften Spieltags den 1. FC Magdeburg (14.09.2024, 20.30 Uhr). Lizenzspiel-Leiter Kessler hat auf Schalke "schon einige Dinge gesehen, an denen wir in der Länderspielpause arbeiten können. Deswegen war das ein Schritt in die richtige Richtung, mehr aber auch nicht."

