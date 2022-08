Mehr als ein Verkehrsweg: der Rhein und die Folgen des Niedrigwassers

Potenziell gefährliche Funde haben auch Einfluss auf den "RhineCleanUp", der am 10. September stattfinden soll. Bei der Aktion säubern Freiwillige an über 500 Stellen in ganz Deutschland den Rhein und sammeln am Ufer Müll und Unrat ein. Normalerweise geschieht das in Zusammenarbeit mit den Städten. Doch in Köln hat die Stadtverwaltung nun angekündigt, die Aufräumgruppen in diesem Jahr nicht zu unterstützen. Aufgrund der gefährlichen Situation würden keine Müllsäcke und Handschuhe ausgegeben, zudem soll der gesammelte Müll nicht von der AWB abgeholt werden.

Laut "RhineCleanUp"-Initiator Joachim Umbach ist die Stadt Köln die einzige mit solchen Bedenken. Auf die Säuberungsaktion sollen diese keinen Einfluss haben. " Wir haben die Gruppen instruiert, vorsichtig zu sein und beim Sammeln nicht zu weit in die Nähe des Wassers zu gehen ", sagte er dem WDR. Angesichts steigender Pegel geht er allerdings davon aus, dass sich das Problem am 10. September eventuell ohnehin nicht mehr stellt.