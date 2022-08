Regen und Unwetter - aber die Trockenheit bleibt

In anderen Regionen in Nordrhein-Westfalen fiel der Regen deutlich milder aus. Nach Angaben der WDR-Wetterredaktion gab es rund um Münster und Bielefeld einiges an Niederschlag. Eine wirkliche Hilfe gegen die Trockenheit sei der Regen aber nicht.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

"Wasser fließt im besten Fall in die Flüsse, im dümmsten Fall in die Keller"