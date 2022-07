Nach Obi jetzt auch Rewe: Supermarktkette stellt Werbeprospekte ein

Statt auf Prospekte will der Konzern stärker auf digitale Kanäle und Anzeigen in klassischen Medien setzen. In einem ersten Schritt will Rewe ab Anfang August die Auflage der Prospekte um vier Millionen Stück senken. Laut Leif Miller, Bundesgeschäftsführer des Naturschutzbundes Deutschland (NABU), eine " wichtige Entscheidung zum Wohle der Natur, der hoffentlich viele Wettbewerber im Lebensmitteleinzelhandel folgen werden. "

Andere Firmen machen es vor

Neben der Baumarktkette Obi haben auch andere Firmen gedruckter Werbung bereits abgedankt: 2018 stellte Versandhaus Obi seinen Katalog ein, 2020 folgte Möbelriese Ikea.