Rewe verzichtet auf Prospekte auf Papier: Angebote nur noch digital

Mehr als 28 Milliarden Werbeprospekte landen jährlich in den Briefkästen deutscher Haushalte. Ab Samstag werden es weniger sein. Ein Jahr nach einer entsprechenden Ankündigung macht der Kölner Supermarkt-Konzern Rewe jetzt Ernst: Die Papier-Prospekte werden endgültig eingestellt. Wer sich in Zukunft über Sonderangebote bei Rewe informieren will, muss sich an die digitalen Kanäle des Unternehmens wenden.