Rettungssanitäterin angegriffen und verletzt

Die Rettungssanitäterin war kurz vor halb zehn gestern Abend mit ihren Kollegen gerufen worden, weil es zwei jungen Leuten in der Schwebebahn offenbar schlecht ging. An der Haltestelle trafen sie eine 16-Jährige und einen 19-Jährigen an.

Sanitäterin musste ins Krankenhaus

Die beiden wirkten laut Polizei glaubhaft. Als die Rettungskräfte ihnen aber helfen wollten, seien sie von den beiden angegriffen worden. Eine Sanitäterin wurde sogar so schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus behandelt werden musste.

Motiv ist unklar

Der 19-Jährige Täter bekam einen Platzverweis. Die 16-Jährige musste mit auf die Wache. Warum die beiden aggressiv wurden, ist unklar.