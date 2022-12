Rekord bei Solarstrom-Anlagen in NRW

Stand: 31.12.2022, 15:14 Uhr

In Nordrhein-Westfalen sind 2022 so viele Photovoltaik-Anlagen wie noch nie in einem Jahr ans Netz gegangen. Der Bundesnetzagentur wurden bis Ende November gut 70.000 neue Anlagen gemeldet.