Solaranlage am Balkon: Den eigenen Strom in der Mietwohnung produzieren

Strom ist teuer wie noch nie. Deshalb setzen viele Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer mit Photovoltaik-Modulen auf kostenlosen Sonnenstrom. Doch auch wer nicht im eigenen Haus wohnt, hat dazu die Möglichkeit: mit Stecker-Solaranlagen für den Balkon.

Wie funktioniert eine Solaranlage für den Balkon?

Die Solarmodule sind im Set erhältlich. Mitgeliefert werden ein bis maximal zwei Module, eine Haltevorrichtung und der Wechselrichter. Die Anlage lässt sich mit ein paar Handgriffen am Balkon oder der Hauswand anbringen. Ein Modul reicht in der Regel aus. Es ist etwa einen Meter mal 1,70 Meter groß. Der Wechselrichter wandelt den Gleichstrom vom Solarmodul in Wechselstrom für das Stromnetz um. Per Kabel und Stecker wird die Anlage dann einfach an eine Steckdose angeschlossen und der Strom ins Hausnetz eingespeist. Die Haushaltsgeräte verbrauchen dann zuerst den kostenlosen Sonnenstrom. Reicht der nicht mehr aus, wird der Strom wieder regulär über den Stromanbieter bezogen.