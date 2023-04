Rechtsextreme Drohkulisse im Dortmunder Unionviertel

Die Zahl der Neonazi-Aufkleber, Hakenkreuze und weiterer Schmierereien rund um die Dortmunder Möllerbrücke hat in letzter Zeit zugenommen. An dem bei jungen Leuten beliebten Treffpunkt soll eine Gruppe in den letzten Monaten außerdem immer wieder Menschen bedroht oder eingeschüchtert haben. Und zwar Menschen, die sie für "links" oder "Antifas" - also Antifaschisten - hält.

Das bestätigt auch Paul, der am vergangenen Samstag eine Demonstration in Dortmund mitorganisiert hat. "Gegen rechte Gewalt " war das Motto. Sie sollte auch ein Zeichen dafür sein, dass die Betroffenen dieser Übergriffe nicht alleine sind, so Paul. Er möchte nicht, dass wir seinen vollen Namen nennen, weil er Angst vor den Rechten in seinem Stadtteil hat.

Viele Betroffene wollen nicht über Vorfälle sprechen