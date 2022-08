Wieder mehr Raucher seit Beginn der Pandemie

Vor der Corona-Pandemie (Anfang 2020) waren es noch etwa 27 Prozent. Momentan rauchen also ein Viertel mehr Menschen als kurz vor der Pandemie.

Rauchverhalten: Auch ein positiver Trend erkennbar

Es sei eine erschreckende Entwicklung, sagt Debra-Leiter Daniel Kotz von der Uniklinik Düsseldorf. Zwar bedauert er, dass offenbar viele Ex-Raucherinnen und -Raucher rückfällig geworden sind. Zu beobachten sei aber auch etwas Positives: Es zeige sich weiterhin, dass viele junge Leute in Deutschland gar nicht erst anfingen zu rauchen - anders als in den 70er-, 80er- und 90er-Jahren, so Kotz.

Wegen des bedauerlichen Trends bei den Erwachsenen bleibe also noch viel zu tun, meint Christina Rummel, Geschäftsführerin der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen im westfälischen Hamm.