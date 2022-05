WHO-Bericht: Wie Tabak unsere Umwelt zerstört

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat der Tabakindustrie vorgeworfen, einer der " größten Umweltverschmutzer der Welt " zu sein. In ihrem zum Weltnichtrauchertag am Dienstag veröffentlichten Bericht forderte die UN -Agentur, die Industrie für die Umweltschäden durch Abholzung, Emissionen und Zigarettenstummel zur Kasse zu bitten. Die Zigarettenhersteller sind demnach für den Verlust von etwa 600 Millionen Bäumen pro Jahr verantwortlich - fünf Prozent der weltweiten Entwaldung.