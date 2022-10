Aufregung um Pubertätsblocker - Was steckt dahinter?

Auf dem "Regenbogenportal", einer Internetseite des Bundesfamilienministeriums, finden Menschen aus der LSBTIQ-Community - lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, inter* und queere Personen - Informationen rund um Themen geschlechtlicher Vielfalt. Ein Artikel mit dem Titel "Jung und trans*" richtet sich speziell an Kinder und Jugendliche, deren empfundenes Geschlecht nicht das ist, mit dem sie geboren wurden.

In der Version des Textes in "leichter Sprache" hieß es ursprünglich: " Bist du noch sehr jung? Und bist du noch nicht in der Pubertät? Dann kannst du Pubertäts-Blocker nehmen. (...) Diese Medikamente sorgen dafür, dass du nicht in die Pubertät kommst." Nach Kritik an dieser Formulierung besserte das Ministerium am Donnerstag nach. Nun heißt es: " ... So kannst du deinen Arzt/deine Ärztin fragen, ob dir Pubertätsblocker vielleicht helfen könnten ".