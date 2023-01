Gaspreis sinkt: Zahlen wir jetzt wieder weniger?

Kann sich das kurzfristig wieder ändern? Also, wie nachhaltig sind die sinkenden Preise?

Wie sich die Preise weiter entwickeln, lässt sich schwer vorhersagen. Die langfristigen Wetterprognosen gehen auch in der ersten Januar-Hälfte von relativ milden Temperaturen und viel Wind aus. Bedeutet: Wir müssen weniger heizen und haben viel Strom aus Erneuerbaren Quellen. Das lässt die Gaspreise tendenziell sinken.

" Viel wird auch davon abhängen, dass die Versorgung mit Flüssiggas gut funktioniert ", sagt Ute Schyns. Aber die Lage bleibt mit Sicherheit in diesem und im nächsten Winter noch schwierig. Eine Explosion an einer norwegischen Pipeline zum Beispiel dürfte ausreichen, um die Gaspreise erneut in die Höhe schießen zu lassen.

Und wir dürfen auch nicht vergessen: Obwohl Gas an den Börsen im Großhandel mittlerweile wieder so viel kostet wie kurz vor Beginn des Ukraine-Kriegs, ist das Gas immer noch mehr als dreimal so teuer wie im Schnitt der Vorjahre.

Und was heißt das in Zahlen?